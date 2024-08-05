Пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу

Пранкеру Эдварду Биллу сегодня ампутируют ногу. Об этом Telegram-каналу SHOT заявил двоюродный брат блогера. По его словам, врачи пытались сделать всё, однако на месте перелома образовалась огромная рана размерами 20х20 см.

Напомним, что в конце июля Никулинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток за нарушение общественного порядка. Вместе с другом блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка. В мае Эдвард Бил сломал ногу, катаясь на самокате.