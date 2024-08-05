Жесткое избиение пассажира московского метро попало на видео

На юго-западе Москвы мужчина со спутницей набросился на знакомого на станции московского метро «Профсоюзная», говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московского метрополитена в Telegram-канале.

Сообщается, что в вагоне электропоезда между мужчинами произошел конфликт. Когда один из них вышел, второй проследовал за ним вместе с женщиной. Подчеркивается, что пара, «действуя из хулиганских побуждений, накинулась на своего оппонента на лестнице». Каждый из них нанес пострадавшему множественные удары.

«В момент избиения у мужчины выпал из кармана мобильный телефон стоимостью 100 тыс рублей. Гаджет подобрала женщина, несмотря на просьбы пострадавшего, не вернула его. Узнав о телефоне, мужчина разбил его», - говорится в публикации.



Также сообщается, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Привлечение фигурантов к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в Красногорске произошла драка с поножовщиной, один человек получил ранение. Прибывший на место патруль пресек драку.