Появилось видео задержания избивших чемпиона по боксу в Крыму

МВД показало кадры задержания участников нападения на российского боксера Дмитрия Двали в Феодосии. Видео в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она рассказала, что оперативники управления Угрозыска МВД по Крыму совместно с коллегами из отдела полиции по Феодосии и другими ведомствами задержали всех участников инцидента. Ими оказались жители полуострова в возрасте от 21 до 31 года. Собранные полицейскими материалы переданы следователями.

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали

Напомним, что Двали получил серьезную травму глаза в драке в Феодосии. Как рассказывал его тренер Иван Щелок, 23-летний спортсмен решил искупаться и увидел, что толпа бьет молодого человека. Вместе с товарищем он решил вступиться за него и в результате был избит.

Возбужденное уголовное дело изначально расследовалось полицией по статье о хулиганстве. После вмешательства главы СК РФ Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение об убийстве и передали следователям. Как заявляли в СК РФ, всего задержаны девять человек.