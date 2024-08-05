Армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи в секторе Газа, передает РИА Новости.

Аль-Зариеи был обвинен в том, что он курировал попытки ХАМАС присвоить гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа.

Ранним утром 31 июля глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. По его резиденции был нанесен удар с воздуха. Израиль ранее назвал ликвидацию руководства ХАМАС одной из своих главных военных целей и считал Ханию одним из ответственных за атаку группировки на Израиль 7 октября, в результате которой погибли около 1,2 тыс. человек и около 250 были взяты в заложники.

1 августа Армия обороны Израиля заявила о ликвидации в секторе Газа лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа.