Мужчина избил знакомую во время ссоры в центре Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев, хулиганстве и угрозе убийством знакомой на Берсеневской набережной. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

«В территориальный отдел полиции поступило заявление от жительницы столицы. Она рассказала, что находилась на встрече со своим знакомым в заведении на Берсеневской набережной. В какой-то момент между ними возникла ссора. Молодой человек, угрожая убийством, нанес ей несколько ударов в область головы и туловища. Девушке удалось убежать, после чего она обратилась в полицию и медицинское учреждение, где ей оказали помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.



В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его на ул. Большая Полянка. Им оказался 26-летний мужчина.

«Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), 119 УК РФ («Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью»), 116 УК РФ («Побои»). Мужчина заключен под стражу», – добавили в ведомстве.