Футболист медиакоманды Fight Nights рассказал о конфликте со стрельбой в Москве

Пострадавший в уличном конфликте со стрельбой из травматического пистолета в Москве футболист Николай Бозаджи рассказал «Матч ТВ» свою версию случившегося.

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По информации телеграм‑канала Mash, 4 августа в Москве четверо молодых людей вступили в конфликт с двумя прохожими во время прогулки в Москве. По предварительной версии, после словесной перепалки один из двух мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в компанию из четырёх человек.

Одним из пострадавших оказался 21‑летний игрок медиафутбольной команды Fight Nights Бозаджи.

— Расскажите, как все было.

— СМИ пишут, что мы подрезали человека и что как‑то некрасиво поступили с людьми, которые шли. Это все чушь. Мы спокойно ехали по тротуару. Из‑за угла выскочил человек, который остановил моего друга. Видимо, ему не понравилось, что мы якобы шумим. Мы резко затормозили, он был пьяный, с его стороны в грубой форме была претензия. Я развернулся, подъехал, чтобы узнать, что случилось. Началась словесная перепалка. Я был в роли того, кто разнимает. И пока разнимал, во время конфликта никакого урона я не получил. Потом из‑за угла появился второй человек, пьяный, и сразу же начал стрелять. Во время конфликта со мной ничего не было. Единственное повреждение, которое я получил, — это попадание пули из травматического пистолета. Она попала в лопатку, я успел немного прикрыться и, возможно, поэтому со мной все в порядке. Состояние нормальное, скоро поеду дальше сотрудничать с следствием. След небольшой. У друга повреждения чуть сильнее, было кровотечение, его перевязали.

— Как именно он в вас попал?

— Он направляет пистолет, я успеваю отвернуться за доли секунды, он стреляет и попадает в спину. Дальше я успел забежать за угол, сесть на самокат и уехать.

— Расскажите, как ощущается попадание из травматического пистолета?

— Чувствуешь такое довольно сильное покалывание, но на самом деле мне даже трудно вам объяснить, сложно с чем‑то сравнить.

— На футбольном поле было больнее?

— Если честно, да, иногда бывает, когда шипами влетают или что‑то такое, это больнее.

— Когда в теории вы могли бы сыграть следующий матч?

— Хочется пока эмоционально прийти в себя. Думаю, что неделя потребуется на это. Но провести первую тренировку, я думаю, что мог бы даже в ближайшие дни, — сказал Бозаджи «Матч ТВ».