Составлен портрет московского преступника

Больше половины (56,3%) преступлений в Москве совершают люди, не зарегистрированные в городе, сообщила столичная прокуратура со ссылкой на анализ данных 17 972 установленных преступников за первое полугодие 2024 года. Также выяснилось, что 82,5% преступников — мужчины. Только 3151 преступление за полгода было совершено женщинами.

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Преступления совершаются преимущественно лицами в возрасте от 30 до 49 лет – 9712 (54 %), от 18 до 24 – 3172 (17,6 %), от 25 до 29 лет – 2829 (15,7 %), 50 лет и старше – 2135 (11,9 %), от 14 до 17 лет – 124 (0,7 %), — рассказали в прокуратуре.

Также установлено, что 12,2 % лиц при совершении преступлений были в состоянии алкогольного опьянения, 191 — в состоянии наркотического опьянения.

В начале года прокуратура Москвы опубликовала статистические данные по преступлениям в столице за прошлый, 2023 год. Несмотря на то что общий средний уровень преступности по округам различается не слишком значительно, количество преступлений в округах-лидерах — ЦАО и ЮВАО — превышает таковой, к примеру, в Зеленограде в пять раз.