Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов попросил отпустить его из СИЗО. Он считает это возможным, благодаря положительным характеристикам со службы.

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», - сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.



Кроме того, добавил Иванов, у него имеется постоянное место жительства, прочные социальные связи и маленькие дети на иждивении. Также экс-замминистра указал, что имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий. Настаивает Тимур Иванов и на том, что вовсе не собирается скрываться или препятствовать производству по делу.

Помимо этого опальный политик отметил, что доводы следствия голословны и не обоснованы. Якобы его причастность к получению взятки не подтверждается представленными материалами уголовного дела.

Напомним, следствие полагает, что Тимур Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. При этом, как сообщала «Свободная Пресса», Иванов отклонил предложение о досудебном соглашении со следствием и настаивает на своей невиновности.