В Тюмени задержаны вербовщики, отправившие 19 россиян в ряды террористов в Сирию

ФСБ задержала в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. RT на русском

«Кроме того, они организовали канал финансирования МТО, а также распространяли идеологию терроризма в Сети в ущерб безопасности Российской Федерации», – сообщили представители ФСБ. Москва24

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. ТАСС