Российский депутат попался ФСБ при вымогательстве 50 миллионов рублей

Депутат Думы Ставропольского края попался с поличным при вымогательстве 50 миллионов рублей, обещая экс-чиновнику помочь с закрытием его уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Парламентария задержали сотрудники ФСБ в ресторане Ставрополя при передаче денег и муляжа. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. После предъявления обвинения депутата арестовали.

По данным следствия, в июле он узнал о заключении под стражу экс-чиновника в рамках уголовного преследования. Парламентарий предложил его сыну помочь с прекращением дела и смягчении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест, оценив стоимость своих услуг в 50 миллионов рублей. Однако мужчина сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлена причастность к преступлению еще двух подозреваемых.

1 августа сообщалось, что в Краснодарском крае задержали бывшего общественного советника главы Сочи по финансово-экономическим вопросам и двух его подельников по делу о незаконной продаже мест на местных кладбищах.