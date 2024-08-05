В Запорожской области задержан гражданин России, планировавший по заданию украинских спецслужб провести теракт против должностных лиц. Об этом сообщило УФСБ России по региону, пишет РИА Новости.

В спецслужбе отметили, что задержанный с помощью мессенджеров Telegram и Threema передавал украинским кураторам собранные им сведения о должностных лицах военно-гражданской администрации Запорожской области.

«Впоследствии по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», - пояснили в ФСБ.



Бомба была обнаружена при обыске в доме подозреваемого, а также компоненты для изготовления взрывного устройства. Дело расследуется по статьям «незаконное изготовление взрывчатых веществ», «террористический акт» и «государственная измена».

Ранее в ДНР задержали мужчину, который собирался подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. В ФСБ сообщили, что он действовал по заданию ГУР Минобороны Украины и теракт планировал совершить с помощью самодельного взрывного устройства.