Впервые опубликованы кадры задержания Гершковича в Екатеринбурге

Опубликованы кадры задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге в марте 2023 года. Как сообщает «RT на русском», операция проводилась во время его встречи с «анонимным контактом».

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Во время контакта в одном из заведений города неизвестный и Гершкович обсуждали передачу последнему информации о российском военно-промышленном комплексе. Мужчина попросил журналиста быть предельно аккуратным, поскольку передаваемые ему данные секретны.

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«Мы не будем даже писать, что мы видели документы. У нас будет анонимный источник. То есть они нас не подозревают в сборе, и никого не подозревают в сдаче (информации — прим. ред.)», — сказал ему американец в ответ.



После беседы в заведение зашли сотрудники спецслужб. Они задержали Гершковича и надели на него наручники, после чего вывели из здания.

Напомним, что журналиста приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж. The Wall Street Journal неоднократно называла дело против Гершковича «фиктивным» и «бездоказательным». 1 августа его помиловали и выдали в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Западом.