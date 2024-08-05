В Саратовской области мужчина похитил девятилетнего мальчика

В Саратовской области полиция и местные жители нашли мужчину, который похитил девятилетнего мальчика и увел ребенка к себе домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Чапаева вечером 4 августа. К мальчику подошел мужчина и увел его в неизвестном направлении. Узнав о похищении, на поиски мальчика вышли местные жители и сотрудники правоохранительных органов.

Похитителя опознал один из его знакомых и назвал полицейским адрес проживания приятеля. Школьника нашли в квартире у незнакомца, мужчина успел постирать его вещи. Мотивы поступка похитителя устанавливаются.

По данным местных СМИ, предварительно известно, что противоправных действий в отношении школьника не совершалось.

До этого сообщалось, что в Москве мужчина пытался похитить младенца. Он вырвал новорожденную девочку из рук матери и попытался скрыться. За похитителем кинулись очевидцы. Заметив, что от погони не уйти, злоумышленник бросил ребенка на землю. Младенца госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки. Похитителя младенца задержали, им оказался 27-летний ранее судимый за мошенничество россиянин.