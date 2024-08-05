В Израиле завыла воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги завыл на севере Израиля.

Он предупреждает об угрозе ракетного удара.

«Сирены прозвучали на севере Израиля», - сообщает пресс-служба израильской армии.



Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что уже сегодня, 5 августа, можно ожидать атаки Ирана и движения «Хезболла» на Израиль. При этом есть данные, что израильская армия сама может нанести опережающий удар.

В то же время известно, что в районе Иерусалима подготовлен бункер для руководства Израиля. Политики смогут находиться в нем длительное время в случае иранского налета. Напомним, Тегеран ранее сообщил о подготовке атаки на Тель-Авив в качестве ответа на убийство главы политсовета ХАМАС Исмаила Хании.