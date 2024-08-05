Медведь растерзал возвращавшегося ночью домой рыбака в российском регионе

В районе поселка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь растерзал рыбака. Об этом сообщила руководитель управления Охотнадзора по региону Елена Слободянюк, ее цитирует РИА Новости.

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«При обследовании данной особи были обнаружены признаки, что именно этот бурый медведь напал на человека. По нашей информации, мужчина – 41-летний житель, возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком», — сказала она.



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Как уточняет управление Следственного комитета по Магаданской области в Telegram, после случившегося начата проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.

В селе Соболево на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за массового выхода бурых медведей к людям. Из-за введенного режима жителям региона рекомендуется ограничить передвижения на транспортных средствах и не отпускать детей на улицу после 20:00.