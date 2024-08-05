Иванов попросил смягчить меру пресечения из-за положительных характеристик со службы

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов попросил смягчить ему меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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Он указал на все характеристики со службы, которые являются исключительно положительными.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 — «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

Суд подтвердил взятку Иванову с помощью данных налоговой. Причастность к ней также подтвердилась приобщенными материалами «с результатами оперативно-розыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ... протоколами осмотров предметов и документов».