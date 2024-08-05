Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, эксплозии — взрывное вулканическое извержение, которое обычно сопровождается выбросами большого количества пирокластического материала, обломков лавы, пород, складывающих вулканическую постройку, — подняли пепел Эбеко на 3,5 километра над уровнем моря.

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км

«Шлейф пепла протянулся на пять километров на юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.



ДВО РАН также отмечает, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок.

Высота вулкана Эбеко — 1156 метров. Он расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы пепла на нем продолжаются с 20 октября 2016 года. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

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