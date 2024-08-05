$85.70-0.0892.83-0.02
Почта

РАН: на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла
© МЧС РФ по Сахалинской области

По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения, эксплозии — взрывное вулканическое извержение, которое обычно сопровождается выбросами большого количества пирокластического материала, обломков лавы, пород, складывающих вулканическую постройку, — подняли пепел Эбеко на 3,5 километра над уровнем моря.

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2 км

«Шлейф пепла протянулся на пять километров на юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

ДВО РАН также отмечает, что активность Эбеко представляет опасность для местных авиаперевозок.

Высота вулкана Эбеко — 1156 метров. Он расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы пепла на нем продолжаются с 20 октября 2016 года. Это является нормальной деятельностью для вулкана.

В конце июля сообщалось, что маршрут «Вокруг Толбачиков» в Ключевском природном парке на Камчатке закрывается из-за увеличившейся активности вулкана Безымянный.

Ранее ученые узнали еще одну причину уничтожения Помпей при извержении Везувия.

Происшествия