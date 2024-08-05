Экс-полковник ушел в паломничество, не дождавшись решения суда

Отставной полковник Государственного разведывательного управления (ГРУ) России Владимир Квачков ушел в паломничество, не дожидаясь решения суда. Об этом «Коммерсантъ».

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Дорогомиловский суд Москвы установил за фигурантом административный надзор до 19 февраля 2027 года, однако ответчика дома не оказалось.

Экс-полковник ГРУ Квачков придет в полицию после возбуждения дела о дискредитации ВС

Адвокат Квачкова Алексей Першин рассказал, что еще задолго до рассмотрения дела по административному иску, поданному отделом МВД по району Дорогомилово, экс-полковник ушел в пеший поход по храмам, скитам и монастырям. Полиция требовала установления за ним административного надзора после приговора по делу о дискредитации ВС РФ. Первый раз надзор был установлен в августе 2023 года.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — пояснил юрист.



Теперь, согласно решению суда, Квачкову следует отмечаться дважды в месяц, однако куда ему являться, неизвестно, связи с ним нет.

Бывшего полковника признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») КоАП РФ. В декабре 2023 года Дорогомиловский районный суд столицы назначил ему штраф.

За несколько месяцев до этого Тверской районный суд оштрафовал Квачкова на 40 тысяч рублей из-за трех публикаций в группе «Квачков Владимир Васильевич» в «Одноклассниках».