Глава клуба Медиалиги Fight Nights подтвердил факт нападения на футболиста команды

Футболисту команды Медиалиги Fight Nights попали в спину из травматического пистолета в Москве. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Камил Гаджиев.

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что футболист Николай Бозаджи получил выстрел в спину из травматического пистолета.

В Москве, предположительно, стреляли в игрока медиафутбольного Fight Nights

"Ведутся следственные действия. Есть попадание в спину из травматического пистолета. Угрозы жизни нет", - сказал Гаджиев.



Бозаджи стал одним из пострадавших в результате стрельбы в группу самокатчиков. Инцидент произошел вечером 4 августа в 2-м Верхнем Михайловском проезде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сотрудники полиции задержали стрелявшего мужчину.