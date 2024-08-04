В Москве мужчина расстрелял едва не сбивших его самокатчиков

В Москве прохожий открыл огонь из травматического пистолета по группе людей, катавшихся на самокатах. Двое получили ранения, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на юге Москвы, точный адрес пока неизвестен. По данным канала, мужчина возмутился из-за того, что четыре самокатчика едва не сбили его на тротуаре. Он выхватил пистолет и открыл огонь.

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Два человека получили ранения в спину. Стрелявший скрылся, начался его розыск.

Ранее сообщалось, что 52-летняя королева Дании общалась с людьми на улице, когда в толпу внезапно врезался самокат и сбил ее с ног. Инцидент произошел в Гренландии.