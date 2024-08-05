В Великобритании атаковали второй отель с мигрантами

В Великобритании атаковали второй отель, где размещены мигранты, которые запросили убежище. Об этом сообщаетThe Guardian.

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В полиции заявили, что вокруг гостиницы Holiday Inn в Тамуэрт большая группа лиц бросает предметы, бьет окна, устраивает поджоги и нападает на правоохранителей. Один офицер получил ранения.

Премьер Британии назвал бандитизмом массовые беспорядки в стране

До этого ультраправые в британском Ротереме ворвались в отель Holiday Inn и попытались его поджечь.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате происшествия не стало трех детей. На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Британии начались погромы и протесты против наплыва мигрантов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.