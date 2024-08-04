МЧС: в Ростовской области в промзоне горит склад
Крупный пожар произошел в промзоне в Азове Ростовской области. Огонь перекинулся с мусора и покрышек на склад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Инцидент произошел на складе автопокрышек в воскресенье, 4 августа. Общая площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пояснил, что огонь может может распространиться и на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.
Клубы дыма поднимаются на сотни метров, заволакивают Азов, видны даже из соседнего Батайска западной части Ростова-на-Дону.
«В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад», — отметили в МЧС.
На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.