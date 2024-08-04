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МЧС: в Ростовской области в промзоне горит склад

Крупный пожар произошел в промзоне в Азове Ростовской области. Огонь перекинулся с мусора и покрышек на склад, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

МЧС: в Ростовской области в промзоне горит склад
© РИА Новости

Инцидент произошел на складе автопокрышек в воскресенье, 4 августа. Общая площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пояснил, что огонь может может распространиться и на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.

Клубы дыма поднимаются на сотни метров, заволакивают Азов, видны даже из соседнего Батайска западной части Ростова-на-Дону.

«В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад», — отметили в МЧС.

На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.

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