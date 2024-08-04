13-летняя девочка получила сотрясение мозга из-за упавшего на нее светофора

В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель грузовика врезался в стойку светофора, и та упала на переходившую дорогу 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «78».

Девочка получила сотрясение головного мозга и резаную рану лба. Она была госпитализирована в больницу. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Виновника дорожно-транспортного происшествия задержали. Им оказался 25-летний уроженец республики Дагестан. Отмечается, что за последние полгода мужчина 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта после столкновения с другим авто в районе Митино в Москве. Инцидент произошел на улице Дубравной. Водитель врезавшейся в остановку легковушки вел себя странно и оказал сопротивление прибывшим на место полицейским. Рядом с сиденьем находилась бутылка водки. Предположительно, мужчина был пьян.