Российский город остался без света и воды из-за аварии

Погрузчик снес опору ЛЭП в Бердске Новосибирской области, в котором проживают свыше 100 тыс. человек. Произошло отключение электроэнергии, наблюдаются перебои с водой, рассказал мэр города Роман Бурдин. Об этом пишет ТАСС.

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Бурдин уточнил, что ЧП произошло в районе Химзавода. Погрузчик уронил опору высоковольтной линии, на которой находились основной и резервный источник питания.

«В настоящее время делаем все необходимое, чтобы оперативно восстановить свет, а также холодную и горячую воду соответственно», — подчеркнул чиновник.



По его словам, наиболее критическое положение — в больнице, где «пациенты находятся на аппаратах ИВЛ». Он уточнил, что вопрос будет решен оперативно, в случае, если не хватит дизельных генераторов, город будет искать возможности поставить электричество из других источников.

Депутат Горсовета Новосибирска Светлана Каверзина уточнила, что света также нет в части домов Академгородка, в поселке Кирово и городе Искитиме под Новосибирском. Местные жители, добавила она, жалуются на перебои с мобильной связью.

В компании «Россети Новосибирск» сообщили, что в результате ЧП металлическая конструкция опоры ЛЭП сильно накренилась, были оборваны и повреждены провода. Специалисты выполняют переключение потребителей на другую линию электропередачи, после чего займутся ремонтом поврежденной опоры.

По предварительным данным, в Академгородке окончание работ запланировано на вечер 4 августа, в Бердске — на утро 5 августа.

Напомним, что Бердск входит в Новосибирскую агломерацию и является городом-спутником на расстоянии 38 км к югу от Новосибирска. В нем проживают свыше 102,8 тыс. человек. Население Искитима составляет более 57 тыс. В верхней зоне Академгородка проживают около 23 тыс. человек.