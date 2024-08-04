В Коммунарке произошла массовая поножовщина на парковке

В столичной Коммунарке на одной из парковок произошла массовая драка с применением ножей. Как рассказал очевидец произошедшего, конфликт начался внезапно.

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«Началось все с того, что фургон со звонким свистом сдал назад, и оттуда выбежали два человека восточной национальности. Без разговоров началась драка. Потом жители дома вызвали скорую и полицию», - рассказал очевидец телеканалу «360».



Судя по снятому очевидцем видео, которое опубликовал телеканал, в поножовщине участвовало около 13 человек. Параллельно участники конфликта громко выясняли отношения протыкали ножами шины стоящих рядом машин.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали всех участников драки. О причинах конфликта не сообщается.