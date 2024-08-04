Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о хулиганстве, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — подчеркнули в пресс-службе.



Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в СК РФ.

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