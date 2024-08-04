Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали в Феодосии, пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что в настоящее время расследуется уголовное дело о хулиганстве, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу.
«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — подчеркнули в пресс-службе.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в СК РФ.
В Крыму задержаны участники избиения боксера Двали
Ранее в Федерации бокса России сообщили, что будут следить за ситуацией с избиением чемпиона Дмитрия Двали.