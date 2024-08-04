В Дагестане арестовали владельца квест-комнаты, в которой погибли люди
Следственный комитет Дагестана заявил, что суд арестовал владельца квест-комнаты, где при пожаре погибли две посетительницы.
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«В отношении владельца развлекательного заведения... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее правоохранители задержали в Дагестане владельца квест-комнаты, в которой в результате пожара погибли две девушки.
24 июля суд арестовал 18-летнего аниматора квеста, который бросил горящую перчатку на ёмкость с бензином.