Следственный комитет Дагестана заявил, что суд арестовал владельца квест-комнаты, где при пожаре погибли две посетительницы.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В отношении владельца развлекательного заведения... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в заявлении.



В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее правоохранители задержали в Дагестане владельца квест-комнаты, в которой в результате пожара погибли две девушки.

24 июля суд арестовал 18-летнего аниматора квеста, который бросил горящую перчатку на ёмкость с бензином.