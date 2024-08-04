Стало известно, почему суд не изучал показания свидетелей по делу Иванова

Суд не изучал показания свидетелей, которые участвуют в уголовном процессе бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова. На данном этапе это не входит в компетенцию суда. Об этом говорится в материалах дела, передает ТАСС.

В материалах сказано, что суд при рассмотрении меры пресечения изучает только доводы следователей о том, почему обвиняемый должен оставаться в СИЗО. Иначе будет нарушен закон.

Следствие может изменить обвинения по делу Иванова

«При рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения на досудебной стадии производства по делу суд не вправе давать оценки изложенного и тем самым предопределять выводы суда, которому надлежит рассматривать дело по существу», — говорится в заключении суда.



Ранее стало известно, что следствие может изменить предъявленные Иванову обвинения.