Москвич отомстил продавщице поджогом магазина с покупателями внутри

Продавец магазина на улице Нагорной в Москве отказалась пробить покупателю сигареты в долг, после чего он поджег магазин с покупателями внутри, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, россиянин не стал устраивать скандал сразу, он вернулся лишь через восемь часов с пятилитровой канистрой бензина.

По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники магазина пытались предотвратить поджог, однако им этого не удалось. Злоумышленник успел привести в действие зажигалку, огонь разгорелся у входа. В результате происшествия пострадали несколько человек, они доставлены в больницу с ожогами.

Ранее также сообщалось, что другой пьяный 25-летний мужчина поджег продуктовый магазин в Москве на той же улице. В результате происшествия пострадали два сотрудника и сам поджигатель, всех троих госпитализировали.

Молодой человек пришел в круглосуточный магазин у своего дома на Нагорной улице около девяти утра. По словам работников, он был нетрезв и вел себя неадекватно, из-за чего возник конфликт с двумя продавцами. Покупатель отошел к машине, достал из багажника канистру с бензином, облил вход и поджег.