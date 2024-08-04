Брат обвиняемого в подрыве машины офицера ВС РФ раскрыл его связь с Западом

Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил (ВС) России в Москве ездил в Польшу по линии католической церкви, когда отношения России с Западом уже ухудшились. Об этом заявил брат подрывника Алексей Серебряков, передает РИА Новости.

«Могу ошибаться, но насколько помню со слов Евгения, благодаря этому приходу, он попал в Польшу. Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами (...) Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью», — рассказал Алексей Серебряков.



Ранее прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице заявила, что узнала подрывника. По ее словам, Евгений Серебряков являлся министрантом (католическое название альатрника — прим. «Ленты.ру») греко-католического прихода.

Обвиняемый в подрыве авто Серебряков интересовался своими украинскими корнями

2 августа родители подрывника также рассказали, что у него есть украинские корни. С их слов, сын хотел жить и работать в Европе, часто бывал в Турции и Грузии по работе от банка, и эти поездки не вызывали никаких подозрений. При этом, по данным Следственного комитета, на допросе Серебряков заявил, что в 2024 году летал в Стамбул для встречи с представителем спецслужб Украины.