Два землетрясения подряд обрушились на Турцию

Два землетрясения подряд произошло в Турции, следует из сообщения Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. Магнитуда подземных толчков составила 3,8 и 3,0.

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По информации управления, первое землетрясение произошло в провинции Болу в 7:31 по местному времени. Эпицентр залегал на минимальном расстоянии от населенного пункта Месджиджеле на глубине шесть километров. Следующее землетрясение случилось спустя несколько минут в селе Чукуррен. Подземные толчки охарактеризовали как афтершок.

Ранее в американском штате Техас зафиксировали землетрясение. В Геологической службе Соединенных Штатов сообщили, что его магнитуда составила 4,8 балла. Как уточнили специалисты, землетрясение произошло 26 июля в 14:28 по местному времени с эпицентром в нескольких километрах от техасского города Хермли. Очаг природного явления находился на глубине 1,5 километра. О жертвах или разрушениях не сообщалось.

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До этого ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщило, что недалеко от полуострова произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки фиксировались в акватории Тихого океана в пятницу, 26 июля. Эпицентр находился в 81 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.