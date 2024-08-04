Трое пропавших во время заплыва на сапбордах в Приморье погибли

Трое пропавших без вести во время заплыва на сапбордах на озере Цинковое в Приморском крае погибли. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, трагедия произошла в момент сплава на сапбордах. Две женщины вместе с дочерми попали в шлюзовую систему сброса воды. Их мужья пытались помочь, но утонули. Одна девочка смогла спастись, поскольку ее мамы успела высадить девочку на берег, второй ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами. Тела двух погибших были найдены, поиски третьей утовнувшей продолжаются, следует из сообщения в Telegram-канале.

О трагедии стало известно 3 августа. Сообщалось, что четыре человека, в том числе одна несовершеннолетняя девочка, сплавляясь на сапбордах по озеру в Кавалеровском муниципальном округе, попали в шлюзовую систему сброса воды. Трое взрослых пропали без вести, 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

29 июля девушка-подросток утонула во время заплыва на сапборде в Московской области. Трагедия произошла в реке Оке в Серпухове. Девушка участвовала в сплаве вместе с матерью.