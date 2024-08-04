Названа стоимость квартиры арестованного сенатора Савельева в Москве

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, заключенный под стражу по делу о подготовке убийства, жил в центре Москвы в квартире стоимостью более 240 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на выписку из единого государственного реестра недвижимости. Площадь квартиры составляет 247,2 квадратного метра.

Квартира Савельева расположена в пятиэтажном здании с крытым двором в районе Хамовники. По периметру дома расставлены камеры видеонаблюдения, кроме жилых помещений есть несколько офисов.

Согласно декларации сенатора за 2020 год, квартира такой же площади была у него в пользовании, находилась при этом в долевой собственности детей. Кадастровая стоимость недвижимости составляет более 242,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Юрий Нефедов, ставший одним из фигурантов уголовного дела сенатора Савельева, оказался ветераном боевых действий. Отмечалось, что он имеет множество государственных наград.

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До этого сообщалось, что двое фигурантов дела Савельева находятся под арестом с марта нынешнего года. По версии следствия, эти люди — посредники между Савельевым и тем, кто должен был убить бывшего бизнес-партнера, к которому сенатор испытывал неприязнь.

По версии следствия, Савельев в августе прошлого года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Предполагаемый исполнитель — сотрудник ФСИН — вскоре обратился в ФСБ. Силовики, узнав о намерениях Савельева, приняли решение организовать инсценировку убийства. После получения информации о якобы состоявшемся преступлении Савельев передал соучастнику денежное вознаграждение.