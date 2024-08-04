Учителя ОБЖ обвинили в совращении школьницы в Екатеринбурге

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Учителя ОБЖ одной из школ в Екатеринбурге обвинили в совращении восьмиклассницы. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщило издание E1.ru со ссылкой на источник.

По данным источника, 15-летняя девушка регулярно ходила к учителю в гости. Спустя несколько месяцев она призналась родителям, что ее отношения с педагогом носят интимный характер. Ее мать написала заявление в полицию. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Учитель признался в связи с девушкой, но настаивал на том, что все происходило по обоюдному согласию, говорится в статье.

Подобный случай также произошел в США: учительница из штата Миннесота надругалась над 17-летним школьником. Она приглашала мальчика к себе домой, но он не согласился. Слухи о ее навязчивом поведении доходили до директора учебного заведения.

В Москве задержали подозреваемого в преступлениях в отношении несовершеннолетних и изготовлении детского порно. Мужчина совершил в отношении двух детей 2015 года рождения насильственные действия сексуального характера.