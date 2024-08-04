Мадуро заявил о задержании нескольких тысяч человек в Венесуэле

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали более 2 тысяч участников беспорядков, которые вспыхнули в день после выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Николаса Мадуро.

Они будут содержаться в двух тюрьмах строгого режима — это 80% от общего числа участников противоправных действий. По словам главы государства, злоумышленники рассчитывали, что их нападения продлятся, 60 и 120 дней, как в 2014 и 2017 году.

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«Но за 48 часов, благодаря ответу военно-гражданского, полицейского союза, мы справились с фашистской вспышкой, с помощью конституции и мирным путем. У нас 2 тысячи задержанных заключенных, они отправляются в Токорон и Токуйито (тюрьмы строгого режима). Максимальное наказание. Правосудие. На этот раз прощения не будет», — заявил глава государства.



Мадуро указал, что задержанные «оставили улики своими видео». Все они дают признательные показания в рамках строгого юридического процесса под руководством Генеральной прокуратуры республики. Они раскрыли, кто и сколько заплатил, какие приказы давали. Некоторым было приказано атаковать людей, другим было приказано снести статуи.

Президентские выборы прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране вспыхнули протесты несогласных с результатами выборов. Задержанных после беспорядков обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.

США, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвали мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле.