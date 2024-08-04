Сенатор Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

Российский сенатор Дмитрий Савельев заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которое в итоге было инсценировано, в 10 раз больше, чем тот растратил, сообщает ТАСС.

Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей компании «Оптомониторинг», соучредителем которой является Савельев, а совладельцами — его сыновья. Кроме того, он частично возместил ущерб и был осужден на 2,5 года колонии. Однако Савельев решил избавиться от бизнес-компаньона. Летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он заплатил около 10 млн рублей.

Следствие может изменить обвинения по делу Иванова после изучения доказательств

Савельева задержали 2 августа в Совете Федерации. В тот же день ему было предъявлено обвинение в приготовлении к организации убийства. Сенатора заключили под стражу. Савельев вину не признает.