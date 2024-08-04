В части Приморья ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера введен в Чугуевском округе Приморского края из-за ухудшения паводковой обстановки. Развернуты пункты временного размещения, сообщила администрация муниципального образования.

"На территории Чугуевского округа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба. В настоящее время в округе отрезано село Березовка из-за перемыва подъездных путей к мосту через реку Светлая и размыва дорожного полотна на автомобильной дороге Извилинка - Березовка. Затруднен проезд в села Ясное, Архиповка, Верхняя Бреевка, Тополевый, Заветное, Павловка, Полыниха", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в населенных пунктах имеется необходимый запас медикаментов и продуктов первой необходимости. В округе развернуты пункты временного размещения.

Сильные дожди в начале августа стали причиной ухудшения паводковой обстановки в муниципальных районах Приморья. Ранее режим ЧС ввели в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа.