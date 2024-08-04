Суд получил показания свидетелей по делу Иванова

Суд получил показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении взятки в особо крупном размере. Это следует из материалов дела, обнародованных в воскресенье, 4 августа.

— Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, — передало текст документа РИА Новости.



Экс-заместитель министра обороны считает, что его действия не носили преступного характера. По его словам, они должны оцениваться как гражданско-правовые отношения.

До этого стало известно, что подсудимый отказался от сделки со следствием. Также он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве. Он настаивает на своей невиновности.

После Иванов попросил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как он является участником боевых действий и имеет государственные награды. Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.