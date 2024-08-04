Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью попросился на СВО

Россиянин Руслан Сидики, который также имеет гражданство Италии (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), признавший свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Мужчина заявил, что готов искупить вину кровью.

По данным Следственного комитета России, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

В ходе допроса Сидики сообщил, что в феврале 2023 года был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб, а в марте 2023 года вернулся в Рязань.