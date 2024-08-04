В США возобновили рассмотрение уголовного дела против Трампа

В Вашингтоне Федеральный окружной суд заявил, что вернулся к рассмотрению дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы, сообщает РИА Новости.

Следующее заседание состоится 16 августа. Возобновление рассмотрения связано с решением Верховного суда, который в июле отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность главой государства. Президент неподсуден только за действия, совершенные им в официальном качестве, но часть из того, что ему инкриминируется, под это определение может не подпадать.

Ранее Трамп просил все суды отменить рассмотрение дел против него. Он сможет обжаловать решения, к которым придет суд, как только определит, что попадает под иммунитет.