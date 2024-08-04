Подорвавший пути в Рязани Сидики попросил отправить его в зону СВО

Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, взорвавший железнодорожные пути в Рязанской области и совершивший атаку на военный аэродром Дягилево, попросил отправить его в зону специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — приводит слова собеседника агентство.



11 ноября 2023 года в Рязанской области после подрыва железнодорожных путей произошёл сход 19 вагонов грузового поезда. В декабре в Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в теракте. Им оказался гражданин России и Италии Руслан Сидики, действовавший по указанию спецслужб Украины, которые обещали ему $15 тыс. за теракт.

Ранее стало известно, что Сидики также признался в атаке на аэродром Дягилево.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.