В Англии во время антииммигрантских протестов задержали десятки человек

Во многих городах Великобритании 3 августа прошли антииммигрантские протесты, задержаны десятки человек, сообщает ТАСС.

В ряде случаев акции протеста, которые организовали крайне правые силы после убийства трех детей в Саутпорте, закончились столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов и мародерством. Множество задержаний было зафиксировано в Бристоле, где волнения продолжились поздно вечером. Во время протестов в Манчестере группа людей разграбила продуктовый магазин, еще пара торговых точек, включая салон сотовой связи, были разграблены в Ливерпуле. В Белфасте протестующие сожгли автомобиль и кафе, а в Кингстон-апон-Халле у нескольких магазинов разбили витрины.

В Ливерпуле из толпы в полицию летели бутылки, булыжники, огнетушители. Два полицейских госпитализированы. В другом случае манифестанты свалили полицейского на мотоцикле и избили его.

Правительство провело вечером 3 августа заседания с высокопоставленными представителями судебной власти. Была достигнута договоренность о том, что суды будут работать круглосуточно, чтобы оперативно выносить приговоры нарушителям закона во время акций протеста. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер пообещала, что «все вовлеченные в подобные беспорядки должны отдавать себе отчет, что их ждет расплата».

Тем временем, правоохранительные органы готовятся к новым беспорядкам. Согласно заявлению Национального совета начальников полиции, около 4 тысяч дополнительных полицейских будет задействовано для противодействия манифестациям, перерастающим в насилие.

В городе Саутпорт 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса по мотивам творчества Тейлор Свифт. Нападавший был задержан. Рудакубана — этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине. Жертвами атаки стали три девочки шести, семи и девяти лет. Ранены еще восемь детей. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.