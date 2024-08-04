В деле «Крокуса» появился новый свидетель

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появился новый свидетель. Он подтвердил следствию причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды (внесен в реестр террористов и экстремистов) к преступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в материалах.



3 июня Мосгорсуд признал законным арест Шарипзоды.

2 июня сообщалось, что в Москве арестовали 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Еще двое находятся под подпиской о невыезде. Следствием было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.