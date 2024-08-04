Пожар в супермаркете на юге Москвы потушили на площади 100 квадратных метров

Пожар в супермаркете на юге столицы потушили на площади 100 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

© МЧС

— Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар в магазине на улице Бирюлевская, 5, корпус 1, — рассказал источник «ВМ».

Возгорание произошло в подвале магазина «Магнит». Площадь пожара составляла 30 квадратных метров. Магазин пристроен к жилому дому.

31 июля в Москве, в поселке Михайлово-Ярцевское, загорелась кровля детской игровой комнаты в частном загородном клубе. С огнем на 150 квадратных метрах боролись 39 специалистов и 12 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

30 июля в торговом центре в Симферополе разгорелся пожар. Огнеборцы прибыли на место и приступили к тушению. Из ТЦ были эвакуированы около 130 человек, среди которых пострадавших нет.