Двух фигурантов дела Савельева арестовали в марте

Двое фигурантов дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева находятся под арестом с марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, речь идет о посредниках между Савельевым и тем, кто должен был исполнить убийство бывшего бизнес-партнера сенатора по фамилии Ионов, отбывающего наказание в колонии за растрату 1,6 миллиона рублей.

Собеседник агентства добавил, что фигурантов задержали и арестовали в марте этого года. Один из них — Юрий Нефедов, второй — его родственник.

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. Летом 2023 года он поручил своему знакомому убить неприятного ему предпринимателя, однако правоохранительные органы узнали об этом и инсценировали убийство, благодаря чему преступников удалось изобличить.

Басманный суд Москвы арестовал Савельева до 2 октября. Свою вину он не признал.