Мужчина в наручниках ударил головой полицейского в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины после того, как он ударил головой полицейского в московском отделении. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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В субботу, 3 августа, в здании ОМВД России по Южному Бутово мужчина в наручниках отказался выполнить требования полицейского и ударил его головой.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», — отметила Иванова.



На кадрах, опубликованных СК, мужчина резко бьет полицейского головой. Ему в ближайшее время предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

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