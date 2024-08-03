Три человека исчезли во время сплава в Приморье

В поселке Хрустальный Приморского края началась поисково-спасательная операция после пропажи трех человек, которые сплавлялись на сапбордах по Цинковому озеру, сообщает краевая прокуратура. На месте происшествия нашли 12-летнюю девочку, она с тяжелыми травмами госпитализирована.

Вечером 3 августа 2024 года группа из четверых человек, в том числе один несовершеннолетний, сплавляясь на сапбордах по Цинковому озеру. <...> Попали в шлюзовую систему сброса воды, вследствие чего трое взрослых пропали без вести, — указано в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Карелии после ЧС на Беломорско-Балтийском канале пропали семь человек, еще трое пострадали. Спасателям удалось найти девочку, которую волной прибило к береговой линии.

До этого в Геленджике затонула яхта, на борту которой находились пять человек. Две пассажирки, которая числились пропавшим, были найдены мертвыми. Известно, что ни у кого из них не было спасательных жилетов, возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге ранее капитан прогулочной яхты спас тонущего в Неве мужчину, которого случайно увидел во время прогулки с пассажирами. Он максимально приблизил к нему судно, а затем помог взобраться на борт.