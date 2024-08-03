Появились кадры прыжка десантника из окна 20-этажного дома в День ВДВ в Анапе, информирует Telegram-канал «Блокнот Россия». На представленных кадрах видно, как мужчина с парашютом спикировал вниз и выжил. Под окнами замечена машина скорой помощи.

По данным источника, десантник удачно приземлился и продолжил отмечать праздник. Знали ли о планах мужчины медики, чья машина стояла под окнами, неизвестно.

Ранее глава Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов поздравил военных с Днем Воздушно-десантных войск. Он опубликовал открытку с бойцом ВСУ и вертолетом армии США, но впоследствии признался, что поздравление содержит ошибки. Оплошность глава района списал на «девочек-помощниц». По его словам, они выбрали фото без всякого умысла.

Военэксперт оказался в центре скандала из-за поздравления десантников

Журналисты спросили служивших в ВДВ российских десантников, как те относятся к скандальному открытию Олимпиады в Париже и поединку между женщиной-боксером Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф, которую в СМИ описывают как трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Десантники осудили церемонию и соревнования. Отслуживший в ВДВ мужчина признался, что не следит за Олимпиадой.