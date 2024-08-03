Названа причина массового отравления детей в Светлогорске

Стали известны результаты анализов после всплеска массовой кишечной инфекции в детском лагере «Огонек» в Светлогорске. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Ведомство заявило, что использовало экспресс-методики и получило результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды.

«Установлено, что этиологическим агентом (то есть, патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус», — сказано в сообщении.



Управление продолжает противоэпидемические мероприятия в лагере. Работа смены досрочно приостановлена. Детей забрали родители.

Известно, что всего пострадали 32 человека. Госпитализированы пятеро. По данным специалистов, заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает.