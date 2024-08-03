Скандальному пранкеру Эдварду Билу грозит ампутация ноги

СМИ: врачи готовят Эдварда Била к четвертой операции на ноге
Медики готовят блогера Эдварда Била к четвертой операции на левой ноге на фоне системного поражения ткани. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, проблемы начались у Била три месяца назад, после того, как он упал с самоката и получил открытый перелом ноги.
Медики госпитализировали его, оказали необходимую помощь и, после выздоровления, выписали из клиники.
На фоне очередного пранка, в рамках которого Бил предстал в форме «самокатной патрульной службы», стражи порядка задержали его. В спецприемнике выяснилось, что нога у пранкера зажила не до конца. В дальнейшем она воспалилась и начала опухать на месте перелома.
В Москве задержали пранкера Эдварда Била
Вечером 1 августа блогеру стало сильно хуже, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали в одну из столичных клиник.
Журналисты отметили, что у медиков после трех операций нет полной уверенности в сохранении конечности.